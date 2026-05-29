Llega frente frío fuera de temporada a Sonora; traerá ambiente fresco y vientos

Un sistema frontal fuera de temporada ingresará este jueves al Noroeste de Sonora y provocará rachas de viento fuertes, ligero descenso en las temperaturas y cielos parcialmente nublados en distintas regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial, las condiciones más intensas se esperan en municipios del Norte y Noroeste de Sonora, donde podrían registrarse rachas superiores a los 65 kilómetros por hora, mientras que en el Centro y Sur se mantiene baja probabilidad de lluvias.

ALERTAN POR VIENTOS FUERTES EN SONORA

La dependencia estatal indicó que el ingreso del frente frío favorecerá tiempo ventoso principalmente en municipios fronterizos y zonas del Noroeste del estado.

Asimismo, señaló que podrían presentarse posibles rachas de viento superiores a los 65 kilómetros por hora sobre municipios del Norte y Noroeste.

CIELOS NUBLADOS Y AMBIENTE MÁS FRESCO EN ALGUNAS REGIONES

Además de las fuertes rachas de viento, el sistema frontal favorecerá cielos parcialmente nublados y un ambiente ligeramente más fresco en distintas regiones de Sonora durante las próximas horas.

Protección Civil estatal indicó que en municipios del Centro y Sur podrían presentarse condiciones de nubosidad con baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en el Norte y Noroeste persistirá el ambiente ventoso.

RECOMIENDAN TOMAR PRECAUCIONES POR VIENTOS

Ante las condiciones ventosas previstas para las próximas horas en Sonora, autoridades emitieron algunas recomendaciones preventivas:

Extremar precauciones al conducir en carretera.

Mantener atención en zonas con posible presencia de polvo.

Asegurar objetos ligeros que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Evitar dejar objetos sueltos en patios, techos o balcones.

ASÍ ESTARÁN LAS TEMPERATURAS EN SONORA POR MUNICIPIO

Hermosillo

Mínima: 19°C

Máxima: 33°C

Rachas de viento: 40 km/h

Ciudad Obregón

Mínima: 23°C

Máxima: 35°C

Rachas de viento: 50 km/h

Probabilidad de lluvia: 15%

Nogales

Mínima: 13°C

Máxima: 27°C

Rachas de viento: 60 km/h

San Luis Río Colorado

Mínima: 18°C

Máxima: 30°C

Rachas de viento: 60 km/h

Navojoa

Mínima: 23°C

Máxima: 35°C

Probabilidad de lluvia: 15%

Agua Prieta

Mínima: 13°C

Máxima: 29°C

Guaymas