A ocho días de huelga de hambre, abogado de Covafam recibe apoyo del STAUS

A ocho días de haber iniciado una huelga de hambre, el abogado de Conservando los Valores de Familia (Covafam), Jorge García Ramírez, recibió la visita y respaldo del dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Cuauhtémoc Nieblas Cota.

El líder sindical acudió hasta el lugar donde el abogado de 81 años mantiene su protesta, para expresar su solidaridad ante las condiciones de salud que enfrenta, luego de más de una semana sin ingerir alimentos de manera regular.

De acuerdo con información compartida por integrantes del movimiento, García Ramírez continúa presentando niveles bajos de glucosa y episodios de presión arterial alta, situación que mantiene preocupación entre familiares, compañeros y personas cercanas al caso.

Durante la visita, Cuauhtémoc Nieblas Cota reconoció la trayectoria del abogado y señaló la importancia de mantener visibles las exigencias de justicia y atención que encabeza Covafam.

Jorge García Ramírez forma parte del equipo jurídico que acompaña a las integrantes de Covafam y desde hace más de una semana sostiene esta manifestación como medida de presión para exigir atención a diversas demandas relacionadas con el movimiento.

La protesta del abogado se mantiene en el exterior de las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora, donde integrantes del movimiento han instalado un campamento para dar seguimiento a lasacciones emprendidas por Covafam. Ahí, familiares y ciudadanos han acudido durante los últimos días para brindar muestras de apoyo y acompañamiento ante el deterioro físico que ha presentado el litigante.

Integrantes de Covafam han señalado que, pese a las revisiones médicas y recomendaciones para suspender la huelga, Jorge García Ramírez ha decidido continuar con la manifestación, al considerar que todavía existen pendientes en materia de atención a la primera infancia.

Pese a las complicaciones de salud derivadas de la huelga de hambre y a su avanzada edad, el abogado permanece firme en su decisión de continuar con la protesta.