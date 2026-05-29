Es hora de ponerse la camiseta

Durante la sesión nocturna en el Senado de la República, legisladores del Partido Acción Nacionalportaron playeras negras con la frase “Yo con Maru”, en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos en una acción que ocurrió mientras se desarrollaba la discusión de la reforma electoral.

Los 22 integrantes de la bancada panista también llevaron al pleno 67 playeras color guinda con la leyenda “Yo con Rocha”, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Las prendas fueron ofrecidas a senadores de Morena, aunque ninguno aceptó utilizarlas durante la sesión.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó públicamente si algún integrante de Morena aceptaría ponerse la playera.

Tras varios segundos sin respuesta, el legislador repitió el llamado ante los escaños de la bancada oficialista. Únicamente las senadoras María Martina Kantún y Simey Olvera recibieron las prendas, aunque decidieron no portarlas.

La situación generó reacciones entre legisladores de Morena.

El senador Gerardo Fernández Noroña calificó la acción como una falta de respeto hacia el grupo parlamentario y rechazó las acusaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya, mientras tanto, senadores del PAN respondieron con consignas dirigidas a sus adversarios políticos.

En la misma jornada, Omar Alejandro López Campos rindió protesta ante la Mesa Directiva del Senado como suplente del legislador Enrique Inzunza Cázarez, quien solicitó licencia temporal a su cargo.

López Campos ocupaba el cargo de secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa antes de integrarse al Senado.

La incorporación del suplente permite que Morena y sus aliados mantengan el número de integrantes requerido para las votaciones relacionadas con reformas constitucionales.

Enrique Inzunza pidió licencia luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran su aprehensión con fines de extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El senador señaló que permanecía en oficinas del Senado desde el miércoles.