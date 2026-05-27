Posponen declaración de Rodríguez Zapatero

La justicia española aplazó la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional informó que la declaración, prevista para el 2 de junio, se realizará los días 17 y 18 del mismo mes tras una solicitud presentada por la defensa del exmandatario socialista.

La investigación se relaciona con el llamado “caso Plus Ultra”, expediente que busca determinar si Zapatero intervino en el rescate financiero otorgado a la aerolínea durante la pandemia de Covid-19.

El apoyo económico alcanzó los 53 millones de euros y las autoridades analizan si existieron beneficios económicos derivados de gestiones ante organismos públicos.

El expresidente negó haber cometido delitos y sostuvo que no participó en actividades irregulares. Desde el gobierno encabezado por Pedro Sánchez también rechazaron cualquier anomalía en el proceso del rescate.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que la operación “siguió los procedimientos establecidos y pidió respetar la presunción de inocencia”.

El sumario judicial señala que Zapatero presuntamente encabezaba una estructura dedicada a gestionar influencias mediante empresas y colaboradores que habrían canalizado pagos.

La investigación también incluye operaciones fuera de España, principalmente en Venezuela.

Entre los elementos revisados por las autoridades figura una caja fuerte vinculada al exdirigente, donde fueron encontradas joyas cuyo origen, según personas cercanas, corresponde a herencias familiares.

Mientras avanza la investigación, miles de personas participaron en una protesta en Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez tras diversos casos de presunta corrupción relacionados con integrantes de su entorno político y familiar.

Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, dejando al menos siete agentes lesionados y varias detenciones cerca del Palacio de la Moncloa.

A la denominada “Marcha por la Dignidad” acudieron integrantes del opositor Partido Popular y representantes de Vox. Los organizadores aseguraron que participaron cerca de 80 mil personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid calculó una asistencia aproximada de 40 mil manifestantes.