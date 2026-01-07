Entregará Venezuela hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo previamente sancionados, un movimiento anunciado como parte de un acuerdo tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses, declaración que fue publicada en la plataforma de redes sociales del mandatario.

Según la comunicación oficial, el petróleo se venderá a precio de mercado y los ingresos obtenidos por esa venta estarán bajo el control de la administración de Trump. El presidente estadounidense afirmó que esos recursos se utilizarán para “beneficio del pueblo venezolano y de los Estados Unidos”.

Trump indicó que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para ejecutar el plan de inmediato y que el crudo será transportado por medio de buques de almacenamiento hasta muelles de descarga en puertos de Estados Unidos.

La operación busca poner en marcha este traslado sin demoras, según el presidente.

La administración estadounidense ha señalado que este acuerdo se produce luego de la captura de Maduro, ocurrida en una operación que, según autoridades de Estados Unidos, llevó al líder venezolano fuera de su país para enfrentar cargos penales.

El plan también ha tenido impacto en los mercados energéticos globales, con una disminución de los precios del crudo WTI tras el anuncio, debido a la expectativa de mayor suministro.