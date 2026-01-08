Sonora acumula por dengue 5 muertes y más de 4 mil casos, el doble de los contagios registrados en los últimos tres años

Con 4 mil 468 casos confirmados de dengue y cinco defunciones, Sonora reporta el doble de contagios en comparación con los registrados durante los últimos tres años en el mismo periodo, de acuerdo con el último corte del Info rme Epidemiológico Semanal de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud.

Hasta la Semana Epidemiológica 53, correspondiente del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, el Estado acumula poco más del doble de casos respecto a 2022, uno de los años más críticos recientes, cuando se confirmaron 2 mil 232 contagios.

En cuanto a defunciones, Sonora ha registrado una reducción significativa, ya que en el periodo correspondiente a la Semana Epidemiológica 53 se contabilizan cinco muertes, mientras que en 2022 se reportaron 32 defunciones a causa del dengue.

Los municipios con mayor número de casos de dengue no grave son Guaymas, con mil 526; Cajeme, con mil 093; Hermosillo, con 767; Navojoa, con 182; y Bácum, con 175 casos confirmados por la Secretaría de Salud estatal.

De las cinco defunciones registradas en Sonora, tres ocurrieron en el municipio de Guaymas, una en Pitiquito y otra en San Miguel de Horcasitas.

Las semanas con mayor número de casos confirmados fueron las semanas epidemiológicas 45, 46 y 47, que abarcan hasta el 22 de noviembre de 2025, con 410, 507 y 362 registros, respectivamente.

A nivel nacional

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, hasta hace un par de semanas Sonora concentraba alrededor del 20% de los casos totales a nivel nacional, al contabilizar 4 mil 292 casos, posicionándose como la entidad con más registros confirmados de dengue.

En el país, hasta la Semana Epidemiológica 51, se habían reportado 21 mil 733 casos de dengue, con Sonora a la cabeza, seguido de Veracruz con 2 mil 482, Jalisco con 2 mil 309, Sinaloa con 2 mil 021 y Guanajuato con mil 588 casos confirmados.