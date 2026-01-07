Destituyen en Veracruz a fiscal regional tras caso contra periodista

La Fiscalía General del Estado de Veracruz destituyó a Karla Díaz Hermosilla como titular de la Fiscalía Regional Zona Sur, cargo que ocupaba desde marzo de 2024. La decisión se dio en medio de la controversia generada por el proceso penal iniciado contra el periodista policiaco Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, cuyo caso tuvo repercusión en el ámbito nacional.

La exfuncionaria fue removida luego de las críticas por la imputación del delito de terrorismo contra el comunicador, acusación que contemplaba penas superiores a 30 años de prisión. Un juez de control desechó este señalamiento al determinar que no existían elementos suficientes para sostenerlo conforme a los criterios legales, aunque el periodista continúa sujeto a una medida cautelar por otros delitos.

El 30 de diciembre, durante una audiencia celebrada en Coatzacoalcos, la autoridad judicial resolvió reclasificar los cargos y dictó auto de vinculación a proceso por encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía había sustentado inicialmente la acusación de terrorismo con base en el artículo 311 del Código Penal del estado, argumento que fue rechazado por el juzgador.

El caso generó pronunciamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, que señalaron la imputación original como una forma de criminalización del ejercicio periodístico.

A pesar del retiro del delito de terrorismo, Rafael León Segovia permanece bajo prisión preventiva justificada durante el periodo de investigación complementaria, mientras su defensa busca desestimar los cargos restantes.

Tras la salida de Díaz Hermosilla, la noche del martes asumió como nuevo fiscal regional Braulio Salvador Conde Rivas, quien se desempeñó durante ocho años al frente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión en Coatzacoalcos.