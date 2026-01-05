Mil millones para educación: Sonora amplía becas

La educación se ha convertido en uno de los ejes centrales del Gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo Montaño, una prioridad planteada desde campaña y que hoy se materializa en políticas públicas de gran alcance.

Gobierno de Sonora fortalece programa de becas para 2026

Para 2026, Sonora consolidará el programa de becas más amplio en su historia, con una inversión acumulada de mil millones de pesos y un impacto directo en más de medio millón de estudiantes.

El crecimiento sostenido del presupuesto educativo ha permitido fortalecer la Beca Sonora de Oportunidades, un esquema que respalda a alumnas y alumnos de todos los niveles educativos en los distintos municipios del estado.

Estrategia integral incluye conectividad para estudiantes

Este incremento progresivo ha sido clave para ampliar la cobertura y asegurar apoyos constantes a quienes más lo necesitan.

Hasta ahora, el programa suma una inversión superior a los 830 millones de pesos, recursos que han contribuido a la permanencia escolar y a la disminución de la deserción, especialmente entre niñas, niños y jóvenes provenientes de familias en situación vulnerable.

La estrategia educativa del Gobierno de Sonora no se limita a los apoyos económicos. Como parte de una política integral, también se han entregado más de 22 mil tarjetas SIM con internet ilimitado a estudiantes de universidades públicas, con el objetivo de garantizar conectividad y facilitar el acceso a herramientas digitales para el aprendizaje.

Con el Presupuesto 2026, la administración estatal reafirma su convicción de que la educación es la base del desarrollo social, la movilidad económica y la construcción de un mejor futuro para Sonora.