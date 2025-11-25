Evalúa Perú ingresar a la embajada de México

El presidente de Perú, José Jerí, declaró que “existe la posibilidad de ingresar a la embajada de México” en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece refugiada en esa sede diplomática y enfrenta un proceso por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.

La postura fue expresada en una entrevista difundida por el diario El Comercio.

Jerí señaló que su gobierno no ha tomado una decisión definida, aunque indicó que existe un mandato judicial vigente que debe considerarse. La autoridad sostuvo que “no descarta ninguna opción” y que, de ser necesario, se podría proceder “conforme a lo que determinen las instancias correspondientes”.

El Poder Judicial peruano emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra Chávez. Estas resoluciones se produjeron mientras la exfuncionaria permanece bajo resguardo en la sede diplomática mexicana.

Por su parte, el primer ministro Ernesto Álvarez manifestó que el país respeta el derecho internacional y que “no contempla acciones que vulneren la inmunidad de las representaciones diplomáticas”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que recibió garantías sobre la inviolabilidad de su embajada y reiteró la solicitud de un salvoconducto para que Chávez pueda salir del país.