Expogan Sonora 2026 rompe récord histórico de asistencia con más de 66 mil visitantes en un solo día

La Expogan Sonora 2026, celebrada en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) en Hermosillo, marcó record histórico la noche del sábado 2 de mayo al registrar una asistencia récord de 66,168 personas en un solo día.

A través de sus redes sociales oficiales, los organizadores destacaron el logro con entusiasmo, subrayando que este resultado reafirma a la feria como el evento más importante del noroeste de México.

Hoy Expogan se reafirma como el mejor evento del noroeste de México con la visita de 66,168 asistentes a la feria durante todo el día, siempre cuidando el aforo autorizado y siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Gracias por ser parte de este éxito, porque la Expo es el lugar #DondeTodosSomosVaqueros. #RécordDeAsistencia #ExpoganSonora2026”, compartieron.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se aprecia la impresionante afluencia de visitantes, evidenciando el alcance y la popularidad del evento.

Por su parte, la agrupación musical que se presentó esa noche, Los Alameños de la Sierra, también celebraron el récord desde sus redes sociales.

“Gracias a Dios, se rompió récords de asistencia en Hermosillo Sonora #ExpoGan 66,168 almas bailaron el género sierreño con Los Alameños de la Sierra #LaTerapiaTour”, expresaron tras su participación en Hermosillo.

La Expogan Sonora 2026 se lleva a cabo del 22 de abril al 17 de mayo, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Entre sus principales atractivos destacan los conciertos en el Palenque, espectáculos en el Teatro del Pueblo, la tradicional exposición ganadera, juegos mecánicos y una extensa zona gastronómica.

Con este récord de asistencia, la Expogan Sonora no solo fortalece su posicionamiento como una de las ferias más relevantes del país, sino que también confirma su impacto cultural, económico y social en la región.