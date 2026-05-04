Lanza Irán plan de paz

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que revisará una propuesta de paz enviada por Irán, aunque expresó dudas sobre su viabilidad, pronunciamiento realizado a través de su red social, donde señaló que no “prevé condiciones aceptables en el planteamiento”.

Desde Teherán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que la iniciativa busca un cierre permanente del conflicto y también planteó que corresponde a Washington definir si continúa por la vía diplomática o mantiene la estrategia actual.

Mientras se intercambian mensajes, continúan las acciones militares en la región.

En el sur de Líbano, ataques atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel dejaron al menos tres personas fallecidas, según reportes oficiales. El ejército israelí informó que las operaciones se dirigieron contra objetivos vinculados a Hezbollah, incluyendo infraestructura señalada como parte de su capacidad operativa.

La organización respondió con ataques, al argumentar que se trata de una reacción ante violaciones del alto el fuego.

Las afectaciones alcanzaron espacios civiles y religiosos. Un convento católico en la localidad de Yaroun presentó daños tras operaciones militares, lo que generó reacciones de organismos internacionales como L’Oeuvre d’Orient, que condenó el hecho.

En Irán, la activista y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue hospitalizada tras un deterioro en su estado de salud, en medio de reportes sobre sus condiciones de detención. Autoridades iraníes confirmaron la ejecución de dos personas acusadas de espionaje para Israel.

Desde el ámbito militar, el mando iraní Mohamad Jafar Asadi advirtió sobre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Estados Unidos, al señalar falta de confianza en compromisos previos.