En Morena los corruptos “no tienen cabida”

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena celebrado este domingo en el auditorio del World Trade Center de la CDMX, Ariadna Montiel Reyes fue elegida como presidenta nacional del partido en sustitución de Luisa María Alcalde Luján en un proceso en el que fue la única aspirante al cargo.

El anuncio fue realizado por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, quien informó que Montiel se registró como única aspirante a dirigir el partido oficial. La votación se llevó a cabo de forma unánime, con el respaldo de los asistentes al congreso, quienes definieron que encabezará la dirigencia hasta el proceso electoral federal de 2027.

Tras la votación, Montiel rindió protesta y dirigió un mensaje a la militancia en el que señaló que en esta etapa “no se permitirá la corrupción en gobiernos emanados del partido” y planteó que quienes incurran en estas prácticas deberán ser separados. También indicó que las personas interesadas en competir por candidaturas en 2027 deberán contar con “trayectoria sin señalamientos”.

Durante la sesión, se reiteró el respaldo al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardopera quien la nueva dirigenta pidió mantener la unidad y apoyo.

Por su parte, Alcalde Luján informó su salida de la presidencia del partido para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.