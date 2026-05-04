Pronóstico indica temperaturas extremas en Sonora este verano

La muerte por golpe de calor registrada en Sonora antes del inicio formal del verano encendió las alertas sanitarias y climáticas en la entidad, en medio de un escenario de temperaturas inusualmente elevadas desde los primeros meses del año.

Ante este panorama, el meteorólogo Carlos Arias advirtió que el estado enfrenta un comportamiento climático “extremadamente atípico”, derivado de un invierno inusualmente cálido y temperaturas récord desde el inicio de 2026. “Febrero y marzo rompieron récords históricos de más de 60 años. Hermosillo ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados desde etapas muy tempranas del año, cuando históricamente eran mucho menores”, explicó.

Impacto en agricultura y pronósticos para Sonora

El especialista señaló que esta condición ya ha tenido efectos, particularmente en el sector agrícola del sur del estado, donde la acumulación de horas frío fue considerablemente menor a lo habitual. Advirtió que el riesgo podría incrementarse en los próximos meses, cuando se intensifica el calor en la entidad.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, durante mayo se esperan temperaturas entre dos y cinco grados por encima de lo normal en gran parte del estado, con valores que podrían superar los 45 grados. Incluso, no se descartan máximas de entre 48 y 49 grados en Hermosillo durante el verano. Las zonas con mayor afectación por el calor extremo serían la región centro y sur del estado.