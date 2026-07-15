Falla eléctrica afecta nuevamente al suministro de agua en Puerto Peñasco

Autoridades piden a la población gestionar y racionar el líquido vital en lo que atienden el problema.

Ciudadanos reportaron que una falla eléctrica afectó nuevamente al suministro de agua en Puerto Peñasco. El error técnico ocurrió en las instalaciones que hacen operar a unos pozos cercanos al municipio sonorense. Esto genera posibles reducciones en la presión y afectaciones temporales en el servicio para los habitantes del municipio.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, el problema impactó las áreas de captación de Agua Zarca y Kennedy. Ahí mismo se realizaron trabajos para reactivar los pozos y recuperar paulatinamente la distribución del líquido. Las autoridades señalaron que la situación fue provocada por una causa externa al organismo operador de agua.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco indicó que la operación de los equipos quedaría restablecida pronto, aunque la recuperación completa del servicio dependería del llenado de la red. Ante esta situación, pidieron a la ciudadanía administrar el agua disponible y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras concluyen las maniobras.