Vinculan a proceso a dos hombres que transportaban droga en Sonora

La Fiscalía General de la República informa que obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel “N” y Manuel “N”, por su posible participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Ambos sujetos fueron detenidos a bordo de una camioneta por elementos de la Guardia Nacional, ubicados en un puesto militar de la carretera estatal número 40, tramo San Luis Río Colorado-Golfo De Santa Clara. Durante una revisión preventiva, les fueron asegurados163 kilos de cocaína, que se encontraban ocultos en la parte de la batea del vehículo.

Un juez otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, además de prisión preventiva oficiosa, que deberán cumplir en en el Centro de Reinserción Social de Mexicali.