Incendio quema dos vehículos en Puerto Peñasco

Según reportes oficiales, no hubo heridos ni tampoco se determinó cuál fue el origen de las llamas.

Un incendio quemó dos vehículos en Puerto Peñasco durante la tarde del 6 de julio en la colonia Nueva Esperanza. Ambos vehículos quedaron completamente calcinados por el fuego, el cual se desató en un predio abandonado con acumulación de desechos.

La emergencia sucedió en el cruce de la avenida Sinaloa y la calle Cananea, ocasionando un operativo entre elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja, quienes realizaron las labores para controlar el fuego.

Tras varios minutos de trabajo, las corporaciones lograron sofocar las llamas sin que se reporten personas heridas. Los daños materiales sí fueron considerables debido a la pérdida total de los autos afectados.