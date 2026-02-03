Frente frío 33 impactará Sonora con heladas y vientos fuertes esta semana

La semana arranca con condiciones frías para Sonora, luego de que el frente frío 32 comenzara a debilitarse. Sin embargo, el frente frío número 33ingresará al país a partir del martes 3 de febrero, generando un nuevo descenso de temperaturas, vientos intensos y heladas, principalmente en regiones serranas del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, aunque no se esperan lluvias significativas en Sonora, el principal riesgo estará en las bajas temperaturas nocturnas, el frío extremo en la madrugada y las ráfagas de viento.

¿Qué efectos tendrá el frente frío 33 en Sonora?

Heladas en zonas serranas

Durante las madrugadas del miércoles y jueves, se prevén:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas del estado.

en zonas serranas del estado. Posibles heladas en municipios del norte y oriente serrano.

Estas condiciones pueden afectar:

Actividades agrícolas.

Ganadería.

Personas en situación vulnerable.

Vientos fuertes en gran parte del estado

El frente frío 33, en interacción con la corriente en chorro, ocasionará:

Vientos de 20 a 30 km/h ,

, Con rachas de 40 a 60 km/h,principalmente en regiones del norte, centro y oriente de Sonora.

Se recomienda precaución por:

Tolvaneras en carreteras.

Caída de objetos mal asegurados.

Contraste térmico durante el día

Aunque las madrugadas serán frías, durante el día se esperan:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en algunas zonas del estado.

en algunas zonas del estado. Ambiente templado a cálido por la tarde.

Este contraste térmico puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Habrá lluvias en Sonora?

No se prevén lluvias relevantes durante este periodo. El SMN solo contempla condiciones secas, con cielo mayormente despejado a medio nublado.

Recomendaciones para la población en Sonora