Afirma Trump que México dejará de enviar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, afirmación que realizó durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, poco después de que su gobierno anunciara la aplicación de aranceles a los países que continúen enviando crudo a la isla caribeña.

Trump sostuvo que la decisión se enmarca en la política de presión económica hacia Cuba y señaló que su administración busca modificar las relaciones comerciales que sostienen a la isla.

Las declaraciones ocurren en un momento en el que Cuba enfrenta dificultades energéticas, luego de que cesara el suministro de petróleo proveniente de Venezuela tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

La semana pasada, el gobierno estadounidense aprobó aranceles dirigidos a los países que mantengan el envío de petróleo a Cuba.

La medida plantea un escenario en el que los socios comerciales de la isla deben optar entre continuar ese intercambio o preservar sus relaciones económicas con Estados Unidos. México, uno de los principales proveedores, había mantenido hasta ahora una postura de cautela.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que su gobierno evalúa los riesgos económicos derivados de posibles sanciones, al considerar que Estados Unidos es el principal socio comercial del país.

Al mismo tiempo, expresó su preocupación por las consecuencias que una interrupción total del suministro podría tener en servicios básicos en Cuba y anunció el envío de ayuda humanitaria, a través de la Secretaría de Marina, mientras se buscan soluciones por la vía diplomática.

Trump indicó que existen comunicaciones con autoridades cubanas y que su gobierno se encuentra cerca de un posible acuerdo, aunque no ofreció detalles. Por su parte, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que ha habido contactos entre ambos gobiernos, pero aclaró que no existe una mesa formal de diálogo en este momento.