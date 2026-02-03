Alfonso Durazo firma acuerdos para crear el Centro Kutsari y consolidar a Sonora como polo tecnológico

Con una agenda enfocada en innovación, inversión y crecimiento económico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño formalizó una serie de acuerdos estratégicos que proyectan a Sonora hacia un modelo de desarrollo sustentable y tecnológico, alineado con el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Como parte central de estas acciones, se concretó la firma del acuerdo para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Semiconductores “Kutsari”, el cual tendrá sede en la Universidad de Sonora. En este proyecto participan la rectora de la institución, Dena María Camarena Gómez, y el director general de InnovaBienestar de México, Edmundo Gutiérrez. La iniciativa busca fortalecer la formación especializada, impulsar la investigación científica y generar empleos mejor remunerados en una industria de alto valor agregado.

“El objetivo central que nos convoca es formalizar la apertura del Centro Kutsari de Investigación y Desarrollo en Semiconductores en la Universidad de Sonora, un centro que no será únicamente un edificio o un laboratorio, será un epicentro para la innovación en nuestro estado. Un lugar donde las ideas se transformarán en soluciones y donde el talento sonorense encontrará las herramientas para posicionarnos en este sector a nivel global. Tengo la total confianza de que trabajando juntos el centro Kutsari traerá enormes beneficios no solo para Sonora, sino para todo nuestro país. El futuro no se espera, se construye, y el futuro de Sonora lo estamos construyendo aquí y ahora”, manifestó el gobernador Durazo.

El mandatario recordó que en febrero de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Sonora sería uno de los estados seleccionados para impulsar la industria de la electromovilidad y fortalecer la soberanía tecnológica del país, mediante el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, al reconocer el impacto del Plan Sonora como plataforma estratégica para el desarrollo tecnológico nacional.

El acuerdo reafirma el compromiso institucional del Gobierno de Sonora con la innovación, la atracción de inversiones y la integración del estado en sectores industriales estratégicos, posicionando al Centro “Kutsari” como un eje clave para el crecimiento económico y científico.

En el marco de su agenda internacional, Durazo sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA), donde se dio seguimiento a proyectos prioritarios del Plan Sonora. Durante el encuentro se analizaron oportunidades de inversión en manufactura avanzada, semiconductores y baterías para vehículos eléctricos, así como el desarrollo del Corredor Comercial Binacional y los avances del Parque de Ciencia y Tecnología, considerado Polo de Desarrollo para el Bienestar de Hermosillo.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó las ventajas competitivas de Sonora, entre ellas su infraestructura, conectividad logística, disponibilidad de energía limpia y capital humano especializado, factores que fortalecen su posicionamiento como destino confiable para la inversión extranjera.

Asimismo, Alfonso Durazo participó en un encuentro binacional con autoridades y empresarios de México y Estados Unidos, orientado a fortalecer el Corredor Comercial México–EUA, una iniciativa estratégica para impulsar el comercio, la inversión y la conectividad regional. En este espacio refrendó su compromiso de promover la cooperación entre sectores público y privado, mejorar la conectividad y consolidar a Sonora como punto clave para el desarrollo económico regional.