Ganó Rodrigo Paz la presidencia de Bolivia

El senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, ganó este domingo la segunda vuelta presidencial en Bolivia con el 54.6% de los votos, frente al 45.4% obtenido por su contendiente Jorge “Tuto” Quiroga, de orientación conservadora según los resultados preliminares que fueron difundidos por el Tribunal Electoral, marcando el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda en el país.

Paz, de 58 años, asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre.

Su triunfo se produce dentro de una crisis económica que debilitó el apoyo a los partidos tradicionales de izquierda, los cuales habían mantenido el poder desde 2006. La situación económica, junto con el descontento social, fue un factor determinante en el resultado electoral.

Aunque logró la presidencia, el Partido Demócrata Cristiano no alcanzó la mayoría legislativa, por lo que el nuevo mandatario deberá establecer acuerdos con otras fuerzas políticas para impulsar sus proyectos de gobierno.

La propuesta de Paz combina el mantenimiento de los programas sociales implementados en los últimos años con políticas orientadas al crecimiento del sector privado. Esta estrategia atrajo a votantes que, si bien mantienen afinidad con los logros sociales de los gobiernos anteriores, buscan una recuperación económica más sostenida frente a la actual crisis.