Reportan productores de Veracruz pérdida total de cosecha de naranja

Las lluvias registradas entre el 6 y el 10 de octubre en el norte de Veracruz dejaron amplias zonas agrícolas devastadas, con hectáreas de naranjales cubiertas por lodo y piedras, por ello, los productores de la región declaran haber perdido la totalidad de sus cosechas, mientras enfrentan la falta de alimentos, agua potable y apoyo gubernamental.

En la comunidad Vista Alegre, habitantes como Carmina del Rosario relataron las dificultades que enfrentan tras el desastre. Según su testimonio, los caminos quedaron obstruidos y los pozos que abastecían de agua limpia quedaron cubiertos de sedimentos. “Todo se perdió, pero hasta el momento no hemos visto ninguna ayuda”, señaló, al describir que deben caminar varios kilómetros para conseguir víveres.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, hasta el viernes se habían censado 38 mil 872 viviendas afectadas en cinco estados del país. Veracruz concentra la mayoría de los casos, con 24 mil 525 viviendas registradas, seguido por Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo yQuerétaro. Sin embargo, los pobladores afirman que el apoyo no ha llegado a sus comunidades.

Trinidad, otro productor de cítricos, expresó su preocupación ante la incertidumbre económica que enfrentan. Señaló que el daño a los árboles representa una pérdida que tomará años en recuperarse. Mientras tanto, los habitantes de Vista Alegre continúan esperando asistencia para poder restablecer sus medios de vida y garantizar el abastecimiento básico para sus familias.