Gestionan pago de clínicas y traslados médicos a víctimas de incendio de Waldo’s

Una estrategia de apoyo integral entre el Gobierno del Estado y la Federación es la que se está implementando a favor de las familias de las víctimas directas e indirectas del incendio de la tienda Waldo’s, en Hermosillo, Sonora.

Lizeth Salcedo Salinas, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Sonora informó que los familiares han sido acompañados con atenciones psicológicas especializadas, además de asesoría legal.

Se estableció un puente de comunicación con la empresa Waldo’s, con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas y que se logre reconstruir sus proyectos de vida.

“Atendimos al equipo de funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, enviado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaria de Gobernación, a fin de llevar un mensaje a cada familia afectada y establecer la estrategia de apoyo del Gobierno federal a las víctimas”.

La funcionaria estatal mencionó que se está gestionando la generación de los pasaportes necesarios ante la Cancillería Mexicana.

Asimismo se trabajó en la gestión de recursos económicos para apoyar a las víctimas con la atención de clínicas privadas y traslados aéreos, a fin de que puedan tener la atención médica que se requiere en cada caso.

“Realizamos las gestiones administrativas necesarias para poder tener disponible el recurso económico necesario para poder hacer frente a los compromisos de las clínicas privadas y los taxis aéreos en caso de que se requieran”.

Continúan hospitalizados

Fueron 15 personas hospitalizadas tras el incendio del establecimiento comercial, de las cuales, 12 fueron dadas de alta y tres continúan internadas.

Dos de los tres casos son los más graves: un hombre de 81 años y una mujer de 20, siendo esta última quien requerirá un traslado a un hospital de Arizona, Estados Unidos, que se especializa en casos de quemaduras.

“Está en condiciones de estabilidad, su evolución ha sido favorable, y esa estabilidad nos va a permitir poder llevar a cabo el traslado de esta persona a un nosocomio en el estado de Arizona”, informó José Luis Alomía, secretario de Salud en Sonora.

La tercera persona hospitalizada es una adolescente de 16 años, quien se encuentra estable y con lesiones menores. Se espera que en las próximas 48 horas pueda ser dada de alta de la unidad Imss-Bienestar donde se encuentra internada.