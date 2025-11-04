Sonora mantiene clima estable y sin lluvias al inicio de noviembre

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en Sonora durante los próximos días, sin pronóstico de lluvias y con temperaturas que irán de cálidas a calurosas, informó Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de Conagua Sonora.

Precisó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados en la zona centro y sur del estado, mientras que en las regiones altas del norte y oriente se registrarán mínimas de entre 0 y 10 grados, lo que provocará amaneceres frescos.

“No se esperan cambios importantes en las temperaturas para estos días debido a que no esperamos el ingreso de algún frente frío que afecte al estado de Sonora y esto se va a traducir en que se van a mantener muy estables las temperaturas”, explicó.

Añadió que no hay posibilidades de lluvia en este inicio de noviembre y que las condiciones del tiempo se mantendrán sin variaciones significativas durante la semana.