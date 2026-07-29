Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

Tras el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, provocado por el descarrilamiento de un tren de carga de la empresa Ferromex—perteneciente al conglomerado de Grupo México— ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoseñaló en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están evaluando los impactos y, una vez que se conozcan los resultados, aplicarán las medidas correspondientes.

El derrame se registró la tarde del día de ayer; ante esto, la Profepa informó a través de un comunicado de prensa que se encuentra atendiendo el incidente y, tras reportes preliminares, descartó riesgo a la población por el derramamiento.

Por su parte, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) también se trasladó a las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, donde la sustancia química se desbordó, para analizar muestras del suelo y del agua de la zona e identificar posibles impactos ambientales.

Gobierno de Naco evalúa demanda contra Grupo México por derrame

Lorenzo Villegas Vázquez, alcalde de Naco, informó que la reacción química del compuesto con el agua provocó un olor que resultó insoportable para los habitantes más cercanos al lugar del accidente. Algunas familias del ejido se vieron obligadas a dejar sus viviendas y trasladarse a Cananea.

“Había un olor impresionante porque el químico con el agua se evapora. Algunas familias del ejido tuvieron que irse a Cananea porque el olor era insoportable”, según algunos medios.

El alcalde Villegas Vázquez señaló que el equipo jurídico municipal revisa la viabilidad de una demanda, argumentando que los descarrilamientos se han repetido en los últimos años y representan un peligro permanente para la población local. “Como alcalde tengo que defender a nuestra gente; no estoy en contra de las empresas ni del progreso, pero sí de que estos accidentes sigan poniendo en riesgo a Naco”, sostuvo el funcionario.

Avances en saneamiento del Río Sonora

No es la primera vez que Grupo México se ve involucrado en derrames de sustancias en cauces, pues en el 2014, afectó al Río Sonora y a la población aledaña al cuerpo de agua, y por el cual, desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), preparó el Plan de Justicia en Cananea que ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum da seguimiento.

Parte de este proyecto considera medidas para reparar los daños del río Sonora y la atención a los mineros que resultaron afectados y perjudicados por la empresa minera en el año 2007, y que esta participa en la reparación de daños junto al gobierno federal y estatal con montos económicos de:

Grupo México: $1,500,000,000

Gobierno Federal: $483,622,432

Gobierno de Sonora: $180,000,000

Depósito de Grupo México ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019: $59,000,000

Total: $2,222,622,432

La presidenta proporcionó información sobre el avance en las acciones para el resarcimiento de daños en el río Sonora y Plan de Justicia en Cananea, donde señaló que los recursos económicos y la construcción del Hospital General de Ures están próximos a iniciar, aunque la obra será reubicada a una dirección diferente a la inicial, mientras que la remediación del cauce a cargo de Semarnat ya inició.