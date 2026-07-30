Gobierno de Sonora mantiene diálogo con Covafam, pero prioriza la seguridad ciudadana

Estamos abiertos al diálogo, siempre y cuando no sea a costa de la seguridad y del derecho al libre tránsito de la ciudadanía, afirmó Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, al referirse a la protesta realizada por integrantes de la Asociación Conservando los Valores de la Familia (Covafam).

“Siempre atendemos de manera muy respetuosa el derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse, siempre y cuando no se afecten los derechos de otros ciudadanos, como ocurrió hoy en la mañana”, expresó el funcionario.

Salazar Razo aseguró que el Gobierno del Estado ha mantenido comunicación constante con Covafam desde el inicio de las manifestaciones, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo.

“Hoy en la mañana atendimos una mesa de diálogo intentando que liberaran las vialidades de la ciudad, porque la ciudadanía no tiene por qué asumir las consecuencias cuando hay una agenda que está siendo atendida.

“Desde el primer día nos acercamos y hemos sostenido reuniones. El 11 de mayo, el 18 de mayo y, lo más reciente, el pasado viernes 24 de julio, cuando estuve personalmente, junto con la Secretaría de Educación y la presidenta del Congreso, por más de seis horas con los líderes del colectivo”, señaló.

El secretario de Gobierno recalcó que la responsabilidad de la administración estatal es velar por la seguridad de toda la población, incluyendo la de los menores de edad que son atendidos en estas estancias infantiles.

“Siempre vamos a impulsar y poner por delante el cumplimiento de todas las normas. No vamos a regatear ni permitir que el cumplimiento de la Ley 5 de Junio, las disposiciones en materia de Protección Civil o cualquier otra normativa que busca salvaguardar a las niñas y los niños esté en una mesa de negociación”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que el Gobierno del Estado es sensible a las demandas del colectivo y que mantendrá la disposición al diálogo, pero sin poner en negociación el cumplimiento de las leyes y disposiciones jurídicas vigentes en Sonora.