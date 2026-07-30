Apuesta Cuba por la inversión privada

El gobierno de Cuba anunció la apertura de nuevos sectores económicos a la inversión privada nacional y extranjera, tras la aprobación de un paquete de 176 medidas orientadas a ampliar la participación del mercado en la economía del país en una decisión que permitirá que particulares participen en actividades que durante décadas permanecieron reservadas al Estado, como gasolineras, farmacias, energías renovables, operaciones petroleras y mineras bajo condiciones específicas.

Las reformas fueron autorizadas por el Parlamento el pasado 18 de junio y forman parte de una estrategia para enfrentar la crisis económica que atraviesa la isla.

Entre las actividades que también podrán recibir inversión privada se encuentran las terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, residencias para personas mayores, la importación de vehículos y algunos proyectos vinculados con el sector energético.

Mientras tanto, el Estado mantendrá el control de áreas como salud, educación, telecomunicaciones, seguridad, defensa, medios de comunicación e industria del tabaco.

El primer ministro Manuel Marrero informó que 110 de las 176 medidas aprobadas ya comenzaron a aplicarse y que el resto entrará en vigor durante septiembre e indicó que más de un centenar de actores no estatales recibieron autorización para comercializar combustible al mayoreo y confirmó la aprobación del primer proyecto de inversión extranjera relacionado con la importación, distribución y venta de combustibles.

Marrero señaló que la implementación será gradual y que el siguiente reto será “garantizar el cumplimiento de las disposiciones”.

El paquete de reformas también contempla modificaciones en otros ámbitos.

En materia de vivienda, los ciudadanos podrán ser propietarios de dos casas dentro de las ciudades y se permitirá el uso de hipotecas. Para el sector agrícola se conservará la propiedad estatal de la tierra, pero se ampliarán las condiciones de usufructo para productores, cooperativas y empresas privadas nacionales y extranjeras.

Actualmente, más de 15 mil pequeñas y medianas empresas operan en Cuba y generan empleo para más de un tercio de la población económicamente activa.