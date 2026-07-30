Temen catástrofe ambiental en Sonora y Arizona por derrame tóxico de tren

Habitantes de Naco, Sonora, así como de la comunidad del mismo nombre al otro lado de la frontera, en Arizona, Estados Unidos, manifestaron su preocupación porque han transcurrido cinco días desde el derrame tóxico provocado tras el descarrilamiento de un tren, sin que hasta el momento hayan recibido información clara por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los alcances o riesgos de la contaminación para el medio ambiente de la región.

El descarrilamiento de un tren de Ferromex ocurrió el sábado 25 de julio, a las 22:00 horas, en el rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora, a escasos 22 kilómetros de la línea internacional que colinda con Naco, Arizona. Junto al sitio del derrame corre hacia el norte el río San Pedro, por lo que existe el temor de que una crecida arrastre la contaminación hacia Estados Unidos.

En un informe preliminar, la Profepa informó que el descarrilamiento de tres vagones provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, el cual se extendió en un radio de 2.5 kilómetros.

Lorenzo Villegas, presidente municipal de Naco, Sonora, reconoció que existe preocupación por el accidente ferroviario debido a la presencia de represas, arroyos y ranchos en la zona donde ocurrió el derrame.

“Tenemos información de la empresa y las agencias gubernamentales dicen que no hay que alarmarse, pero nosotros, como Protección Civil Municipal y yo como alcalde de Naco, sí estamos preocupados por garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero sobre todo de que esto no vuelva a ocurrir”, señaló.

A través de redes sociales, en entrevistas con medios de comunicación y al ser consultados por Excélsior, habitantes de Naco, Arizona, expresaron su preocupación porque el derrame tóxico ocurrió a escasas 14 millas de la frontera y muy cerca del río San Pedro, que fluye desde Cananea hacia Estados Unidos.

“La gente está preocupada porque la noche del incidente tuvieron que evacuar sus casas para irse a Cananea, Naco o Agua Prieta, porque había un olor impresionante e insoportable. Nosotros mismos, para llegar al lugar y atender la emergencia, no sabíamos si era un químico peligroso que pudiera dañar la salud de los primeros respondientes”, aseguró el alcalde Lorenzo Villegas.

El descarrilamiento de Ferromex ocurrió junto al río San Pedro, lo que eleva el temor de que la contaminación llegue a EE. UU.Daniel Sáchez Dórame

La noche del descarrilamiento se registraba una lluvia torrencial y el accidente ocurrió justo sobre el puente de un arroyo que colapsó por la crecida. El hidrosulfuro de sodio, al entrar en contacto con el agua, libera gas sulfuro de hidrógeno, el cual produce un fuerte olor a huevo podrido. Este gas es altamente tóxico, inflamable y peligroso para la salud y el medio ambiente.

El compuesto volátil se evapora con rapidez y puede irritar las vías respiratorias. Además, puede causar quemaduras graves en la piel, los ojos y las mucosas por contacto directo. En concentraciones elevadas, el gas paraliza el nervio olfativo, haciendo que la persona deje de percibir el olor y corra un mayor riesgo de intoxicación silenciosa.

Este químico, utilizado en la minería para separar minerales, puede contaminar fuentes de agua y afectar de forma negativa la flora y la fauna acuáticas.