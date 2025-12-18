Gobierno de Sonora niega construcción de planta desaladora en la frontera con Arizona

Luego de que se difundiera en redes sociales información sobre una supuesta construcción de una planta desaladora en la frontera entre Sonora y Arizona, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, aclaró que no existe ningún proyecto de este tipo.

El mandatario hizo la precisión durante una intervención con medios de comunicación, en el marco de la entrega de unidades móviles de bienestar animal y automóviles a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), donde dijo desconocer el origen de dicha versión.

No existe en el gobierno del estado ningún proyecto de desalinización de agua, ni para el estado de Sonora, mucho menos para otros países

Asimismo, el Gobierno de Sonora, a través de sus canales oficiales, emitió un comunicado para aclarar la situación, precisando que desde 2006 se han analizado, en distintos espacios como la Comisión Sonora-Arizona, diversas propuestas y alternativas hídricas de carácter similar.

Dichos planteamientos, detallaron, han sido concebidos únicamente como posibles escenarios a largo plazo, sin que exista actualmente algún proyecto formal, autorizado o en desarrollo en la entidad.

Asimismo, se subrayó que cualquier proyecto de carácter hídrico, ambiental o de infraestructura que implique el uso de recursos naturales o territorio del estado debe ser analizado y encabezado por el Gobierno de México.

Finalmente, el Gobierno de Sonora afirmó que continuará conduciéndose con total responsabilidad, honestidad y transparencia, impulsando únicamente proyectos que representen beneficios reales, medibles y directos para la región.