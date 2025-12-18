Hermosillo, SLRC y Cajeme, encabezan desapariciones de mujeres en Sonora

Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme, fueron los municipios con mayor número de mujeres desparecidas en Sonora entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2025, de acuerdo con cifras delRegistro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Los datos muestran que, en el mismo periodo, Hermosillo también registró el número más alto de desapariciones en general, con 172 hombres desaparecidos y 27 mujeres, lo que coloca a la ciudad en el primer lugar estatal tanto en casos masculinos como femeninos.

En el caso de las desapariciones de mujeres, San Luis Río Colorado ocupa el segundo lugar, ya que los datos oficiales registraron un total de 20 femeninas desaparecidas, mientras que hombres fueron 47.

Por su parte, el municipio de Cajeme aparece como el tercer municipio con más reportes mujeres desaparecidas, contabilizando un total de 12 mujeres no localizadas, además de 69 hombres.

Asimismo, Nogales es el cuarto municipio con más desapariciones femeninas, con un registro de 10, además de 76 hombres, por lo que es el segundo municipio con más casos acumulados, después de Hermosillo.

Cabe resaltar que la gráfica demuestra que la mayoría de las mujeres desaparecidas eran jóvenes de entre 15 y 19 años, por lo que de las 98 mujeres desaparecidas en Sonora durante este 2025, el 26.5% se encuentra en ese rango de edad.

Por otro lado, Caborca continúa como uno de los puntos críticos en Sonora en materia de desapariciones, al registrar 37 hombres y 8 mujeres desparecidos en lo que va del 2025, lo cual mantiene a la región como una de las más afectadas por este fenómeno.

Navojoa, Guaymas, Emaplme, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Altar también se encuentran entre los municipios con mayor incidencia, con cifras que oscilan entre 35.y 15 casos de desapariciones.

La gráfica muestra además que, aunque en la mayoría de los municipios el número de hombres desaparecidos supera al de mujeres, existe un patrón persistente de afectación en zonas urbanas y en corredores asociados a actividades comerciales y de movilidad.