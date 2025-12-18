Anuncia Trump bloqueo a buques petroleros vinculados a Venezuela

El presidente Donald Trump informó que su gobierno ordenó un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela en un anuncio fue realizado a través de la red Truth Social, donde señaló que la medida se aplica a embarcaciones identificadas por autoridades de Estados Unidos y se acompaña de un despliegue militar en la región del Caribe.

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos indicó que la decisión se fundamenta en la “designación de Venezuela como organización terrorista extranjera” por parte de su administración. También afirmó que la flota estadunidense concentrada en el Caribe “aumentará de forma progresiva” hasta que, según su postura, se restituyan activos que considera propiedad de su país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el mecanismo operativo del bloqueo ni si se empleará a la Guardia Costera u otras fuerzas para interceptar embarcaciones.

Días antes del anuncio, autoridades estadunidenses incautaron un buque cisterna sancionado que había salido de territorio venezolano cargado de petróleo.

El gobierno de Venezuela respondió mediante un comunicado oficial en el que rechazó la medida y la calificó como “una violación al derecho internacional, al libre comercio y a la navegación marítima”. Posteriormente, el país sudamericano presentó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por lo que considera la retención ilegal del buque.

De acuerdo con información del gobierno de Estados Unidos, las fuerzas armadas mantienen en la región escuadrones de aviones de combate, aeronaves de alerta temprana, helicópteros antisubmarinos, un submarino de ataque y un destructor lanzamisiles.

Además, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra empresas y embarcaciones relacionadas con el transporte de crudo venezolano.

Las autoridades estadunidenses sostienen que parte de estas acciones se relacionan con redes ilícitas de envío de petróleo, mientras que Venezuela afirma que las sanciones han obligado al uso de embarcaciones no registradas para colocar su crudo a precios inferiores al mercado.