Sonora refuerza el IMSS Bienestar con 125 especialistas y personal de enfermería

Con el propósito de fortalecer los servicios de salud gratuitos y elevar la calidad de la atención médica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la toma de protesta de 125 nuevas y nuevos profesionales que se integran al sistema IMSS Bienestar, acompañado por su director general, Alejandro Svarch Pérez. La incorporación forma parte del programa nacional “Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar Sonora”, impulsado por el Gobierno de México.

El mandatario estatal destacó que garantizar el acceso universal y gratuito a la salud es una prioridad de su administración, al considerar la atención médica de calidad como un derecho fundamental para las familias sonorenses.

“Las personas a quienes ustedes atenderán son quienes más lo necesitan, quienes no cuentan con recursos para buscar atención en otro lugar. Les pido que sigamos caminando juntos; unidos somos más fuertes y podemos transformar la realidad de muchas familias”, expresó el gobernador.

Por su parte, Svarch Pérez detalló que el proceso contempla la contratación de 78 enfermeras y enfermeros, así como 47 médicas y médicos especialistas, con el objetivo de ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y mejorar la atención hospitalaria y especializada en todo el estado.

Durante su visita a Sonora, en el marco de la Primera Reunión Estatal IMSS Bienestar, el funcionario federal reconoció el respaldo del Ejecutivo estatal al proceso de federalización del sistema de salud y subrayó que Sonora avanzó del lugar 23 al cuarto sitio nacional en productividad en la implementación del modelo, el mayor progreso registrado a nivel país.

“El gobernador ha apoyado con enorme decisión la implementación del nuevo modelo de atención de IMSS Bienestar. Agradezco su liderazgo transformador, que ha permitido una ejecución sólida y eficaz en el estado”, puntualizó Svarch Pérez.

En este contexto, se entregaron reconocimientos de productividad a directivos del sistema en Sonora y al personal médico y de enfermería que se integra a los servicios de salud de la entidad.

Al acto asistieron el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra; autoridades estatales del IMSS Bienestar; representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad de Sonora.