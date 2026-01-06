Identifican a joven fallecido en el Cerro Tetakawi

La identidad de la persona del sexo masculino localizada sin vida el pasado 2 de enero en el Cerro Tetakawi, en San Carlos Nuevo Guaymas fue confirmada, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Originario del estado de Tlaxcala, la persona fue identificada como Francisco “N”, de 28 años, quien se encontraba en San Carlos laborando como trabajador de la construcción, señaló la dependencia.

Explicó que, luego de que el cuerpo permaneciera en calidad de desconocido, la identificación se realizó por reconocimiento de familiares mediante videollamada, con base en características físicas, entre ellas tatuajes.

Así mismo, la FGJES apuntó que, de acuerdo con los actos iniciales de investigación, el fallecimiento se derivó de un accidente, al caer desde una zona elevada del cerro mientras realizaba actividades recreativas.

Fue en días pasados que colectivos de busqueda en Guaymas solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al joven fallecido en el Cerro Tetakawi.

A través de una publicación en redes sociales, Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme compartieron la descripción del fallecido e informaron sobre las características y la ropa que este vestía al momento de ser encontrado.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, Francisco “N”, quien realizaba senderismo, perdió la vida tras caer a un precipicio de aproximadamente 30 metros de altura en el cerro ubicado en la playa de San Carlos, municipio de Guaymas.

El coordinador municipal de Protección Civil de Guaymas, José Ángel Burruel Mariscal señaló que el reporte del accidente se recibió alrededor de las 11:46 horas el pasado viernes 2 de enero, lo que activó de inmediato un amplio operativo de atención y rescate en el cerro Tetakawi.