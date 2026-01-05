Comparecerán Maduro y su esposa ante un tribunal federal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, serán presentados este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, en lo que representa su primera audiencia judicial en Estados Unidos, comparecencia que se realizará luego de su captura y traslado desde Caracas, según información confirmada por fuentes judiciales.

De acuerdo con el calendario oficial, ambos deberán presentarse a las 12 horas locales, tiempo del este, ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Desde la noche del sábado permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, instalación federal donde se resguarda a personas procesadas por delitos federales.

La audiencia se da tras una nueva acusación que amplía los cargos presentados por autoridades estadounidenses desde 2020. En los documentos judiciales, Maduro es señalado como presunto responsable de encabezar una red dedicada al tráfico de drogas y al narcoterrorismo, con operaciones que habrían utilizado estructuras del Estado venezolano para el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.

La fiscalía federal sostiene cuatro cargos principales, entre ellos conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas y explosivos.

En la misma causa figura como imputado el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, lo que eleva a seis el número de personas señaladas en el expediente.

Las investigaciones mencionan presuntas relaciones con grupos armados y organizaciones criminales, así como el uso de infraestructura estatal para el traslado de estupefacientes.