Impulsan en Sonora energía solar para 250 mil hogares en la entidad

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo de energías limpias, al destacar los avances de la Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, proyecto estratégico que permitirá abastecer de energía solar a alrededor de 250 mil hogares en Sonora.

El mandatario estatal señaló que esta nueva etapa forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, una de las apuestas más importantes para posicionar a la entidad como líder nacional en la transición energética y en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

Recordó que, para la ejecución de esta fase, el Gobierno de México destinó una inversión de 347 millones de dólares, lo que refleja la confianza de la federación en el potencial energético del estado y en su capacidad para albergar proyectos de gran escala con impacto nacional.

De acuerdo con estimaciones técnicas, la operación de esta secuencia permitirá una reducción anual de entre un millón y un millón 400 mil toneladas de emisiones de carbono, contribuyendo de manera directa a la mitigación del cambio climático y al proceso de descarbonización de la economía.

Durazo Montaño destacó que la planta contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, consolidándose como uno de los complejos solares más importantes del país y un referente en infraestructura energética sustentable.

El gobernador agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el acompañamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al reconocer la visión compartida para aprovechar las ventajas geográficas y climáticas de Sonora en la generación de energía limpia.

Subrayó que, proyectos de esta magnitud no sólo fortalecen el sistema eléctrico nacional, sino que también impulsan el desarrollo económico regional, la generación de empleos y la atracción de nuevas inversiones vinculadas a la industria energética.

Se informó que la entrada en operación de la Secuencia III está proyectada para julio de 2027, lo que permitirá consolidar a Sonora como un referente nacional en sustentabilidad, innovación y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.