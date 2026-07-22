IMSS construirá 47 hospitales durante gobierno de Sheinbaum; Sonora recibirá dos nuevas unidades médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en lo que calificó como una de las mayores estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica en su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 nuevos hospitales durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que del total de proyectos, siete hospitales ya se encuentran en funcionamiento, 21 están en proceso de construcción y 10 más iniciarán operaciones durante los próximos 10 meses.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario destacó que estas obras representan una ampliación de la capacidad hospitalaria del país, especialmente en regiones donde la población enfrenta limitaciones para acceder a servicios especializados o debe trasladarse largas distancias para recibir atención médica.

“Más que nuevas edificaciones, estos hospitales significan ampliar el derecho a la salud con servicios especializados más cerca de las familias”, señaló el titular del IMSS.

Sonora tendrá nuevos hospitales en Navojoa y San Luis Río Colorado

Entre las entidades beneficiadas se encuentra Sonora, donde se desarrollan dos proyectos considerados estratégicos para ampliar la atención médica del Seguro Social.

El Hospital General de Zona (HGZ) de Navojoa se construye para atender a más de 87 mil derechohabientes y contará con:

164 camas hospitalarias

29 especialidades médicas

Equipamiento para atención especializada

Asimismo, el HGZ de San Luis Río Colorado beneficiará a más de 134 mil usuarios, con una capacidad proyectada de:

345 camas

27 especialidades médicas

Estas nuevas unidades buscan reducir la presión sobre hospitales existentes y acercar servicios de mayor complejidad a los habitantes del sur y noroeste de Sonora.

Hospitales incorporarán tecnología médica avanzada

Zoé Robledo explicó que los nuevos centros hospitalarios contarán con servicios que anteriormente no estaban disponibles en varias regiones del país, como:

Quimioterapia

Hemodiálisis

Terapias intensivas

Resonancia magnética

Tomografía

Salas de hemodinamia

Aceleradores lineales para tratamiento contra el cáncer

El funcionario destacó que los proyectos incluyen hospitales generales regionales y hospitales generales de zona con mayor capacidad resolutiva.

Entre las obras más relevantes se encuentran los hospitales de Santa Catarina, Nuevo León; Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Guadalupe, Zacatecas, los cuales incorporarán cientos de camas y decenas de especialidades.

Más de 47 hospitales ampliarán cobertura en México

El titular del IMSS señaló que la expansión hospitalaria alcanzará estados como Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Estado de México, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Aguascalientes y Colima.

Latinosy latinoamericanos

Entre los proyectos destacados mencionó:

HGZ Guanajuato: más de 245 mil derechohabientes beneficiados, 120 camas y 23 especialidades.

más de 245 mil derechohabientes beneficiados, 120 camas y 23 especialidades. HGZ Tula de Allende, Hidalgo: más de 130 mil beneficiarios, 298 camas y 36 especialidades.

más de 130 mil beneficiarios, 298 camas y 36 especialidades. HGR Ensenada, Baja California: 247 camas y 42 especialidades.

247 camas y 42 especialidades. HGZ Ticul, Yucatán: 94 camas y 15 especialidades.

94 camas y 15 especialidades. HGR Saltillo, Coahuila: más de 2.5 millones de derechohabientes, 558 camas y 49 especialidades.

más de 2.5 millones de derechohabientes, 558 camas y 49 especialidades. HGR Culiacán, Sinaloa: más de 762 mil usuarios, 395 camas y 48 especialidades.

más de 762 mil usuarios, 395 camas y 48 especialidades. HGR Los Cabos, Baja California Sur: 444 camas y 45 especialidades.

444 camas y 45 especialidades. HGR Villas del Pedregal, Michoacán: 404 camas y 54 especialidades.

Sedena participa en construcción de hospitales estratégicos

Robledo resaltó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la construcción de ocho hospitales considerados estratégicos, una participación que, dijo, ha permitido acelerar los tiempos de ejecución y mantener estándares de calidad.

El IMSS aseguró que esta nueva infraestructura permitirá fortalecer la atención médica pública, ampliar la cobertura de especialistas y disminuir los tiempos de traslado para millones de derechohabientes en distintas regiones del país.