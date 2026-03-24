Inauguran primera Clínica de Bienestar Animal en Sonora

Sonora da un paso inédito en materia de bienestar y salud animal con la apertura de su primera Clínica de Bienestar Animal gratuita, un proyecto que dará acceso a servicios veterinarios, al consolidar una política pública enfocada en el cuidado responsable de las mascotas, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En compañía de María del Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, el mandatario precisó que con una inversión de 24 millones de pesos, esta nueva infraestructura marca un avance significativo al integrar la atención veterinaria como parte del bienestar social, facilitando a las familias servicios que antes resultaban limitados o inaccesibles.
“Estamos dando respuesta a una necesidad social, dudo que haya una instalación de esta naturaleza aquí en Hermosillo.
“Sé que hay hospitales para animalitos, pero esta construcción es digna de orgullo que la capital cuente con este servicio y que todos aquellos que tenemos alguna debilidad, cariño, aprecio por los animales de compañía, que sepan que aquí está una instalación a su servicio”, destacó el Gobernador.
El espacio será operado por la Dirección General de Protección y Bienestar Animal, reforzando las acciones institucionales en favor del respeto a los seres vivos y la salud pública; la clínica brindará servicios gratuitos como consulta básica, esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica, entre otras.
Además, cuenta con área de urgencias, quirófano, consultorios, farmacia y espacios de diagnóstico, lo que permite brindar atención integral, complementada con campañas permanentes de concientización para fomentar la tenencia responsable.