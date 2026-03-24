Sonora busca integrarse a cadena global de semiconductores ante expansión

La relocalización de empresas a nivel global y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China abrieron una oportunidad histórica para insertar a Sonora en la cadena de suministros de la industria de semiconductores.

La entidad demostró el potencial técnico y geográfico necesario para sustituir los procesos de manufactura tecnológica que actualmente se realizan en el continente asiático.

El economista y especialista en negocios, Luis Núñez Noriega, explicó que la región cuenta con las características idóneas para convertirse en el aliado estratégico de la industria tecnológica estadounidense.

El experto detalló que los semiconductores fungen como el cerebro indispensable de la vida moderna, siendo componentes esenciales para el funcionamiento de teléfonos celulares, vehículos, aviones, sistemas de aire acondicionado y complejas herramientas de inteligencia artificial.

La alta especialización que requiere la fabricación de estos componentes provocó que corporativos líderes como Intel, Samsung y TSMC concentraran la producción mundial. Sin embargo, la reciente construcción de nuevas plantas operativas en la ciudad de Phoenix, Arizona, abrió la puerta para la integración y el desarrollo de proveedores sonorenses.

Núñez Noriega puntualizó la magnitud de este fenómeno al revelar que tan solo la firma Intel cuenta con 16 mil proveedores a nivel mundial. Gran parte de estas empresas buscarán establecerse en zonas contiguas a las nuevas operaciones estadounidenses, posicionando a Sonora como una opción altamente viable por su cercanía geográfica y su comprobada capacidad instalada en manufactura.

Toda esta investigación quedó plasmada en el libro “Geopolítica de los Semiconductores“, una obra diseñada para ofrecer una hoja de ruta clara que permita a empresarios y académicos aprovechar el potencial económico de México ante esta revolución tecnológica.

Para analizar a fondo este fenómeno y su impacto directo en las comunidades locales, el especialista programó una gira de presentaciones gratuitas en el sur del estado para este miércoles 25 de marzo.

La agenda estableció el primer encuentro a las 10:00 horas en el auditorio de la Universidad Estatal de Sonora (UES) en Navojoa, seguido de una segunda presentación a las 16:00 horas en el Consejo de Promoción Económica de Obregón (COPRECO) en Cajeme.

Durante estos foros, se abordará la oferta competitiva de los municipios para atraer a las empresas que integran esta millonaria red de suministros.