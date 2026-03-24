Pospone el Senado fecha para discutir el Plan B

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la Repúblicainformaron que no existe “una fecha definida” para iniciar el proceso de aprobación del denominado Plan B pues los legisladores señalaron que “continúan en etapa de revisión”, luego de recibir observaciones de gobernadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Así, el tema podría discutirse después de Semana Santa, sin embargo, indicaron que si el análisis concluye en los próximos días, el proceso podría avanzar durante la misma semana. La definición dependerá del avance en la revisión de los planteamientos recibidos.

Los senadores también explicaron que se tenía prevista una reunión con consejeros del organismo electoral este lunes, pero no se llevó a cabo debido a problemas de agenda y añadieron que las observaciones entregadas por distintos actores se integran al proceso de análisis en curso.

El senador Enrique Inzunza señaló que el trabajo en comisiones es de carácter técnico y político, por lo que las observaciones entregadas por el Instituto Nacional Electoral no serán difundidas hasta que sean revisadas por los integrantes de las comisiones.

También se indicó que el Partido del Trabajo presentó planteamientos que se analizan junto con el resto de las propuestas.