Incendio en Sam’s Club Vado del Río moviliza a 45 bomberos en Hermosillo; no se reportan lesionados

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este jueves 12 de febrero en la tienda Sam’s Club ubicada en el sector Vado del Río, en Hermosillo, Sonora, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre temporal de diversas vialidades.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Hermosillo, el siniestro fue reportado alrededor de las 3:30 de la madrugada. Al arribar al lugar, los elementos encontraron el fuego ya muy desarrollado, por lo que la prioridad fue evitar su propagación hacia negocios y vialidades cercanas.

En el operativo participaron 45 elementos del cuerpo de bomberos, 25 agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como 11 vehículos de emergencia, entre unidades extintoras, carros escalera, una unidad de comando y comunicaciones, además de drones y el robot bombero SERI.

El jefe del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, confirmó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas. Indicó que aproximadamente 15 trabajadores que se encontraban laborando lograron evacuar a tiempo tras intentar controlar el fuego de manera inicial y activar posteriormente el protocolo de emergencia.

Durante las labores se registraron colapsos parciales en el techo del inmueble, lo que obligó a realizar maniobras especiales con maquinaria pesada para derribar algunas paredes y permitir el acceso seguro a los bomberos. Los drones fueron utilizados para detectar puntos con mayor concentración de calor, lo que permitió dirigir de manera más efectiva la aplicación de agua desde el carro escalera, mientras que el robot SERI ingresó al interior del establecimiento para combatir las llamas en zonas de difícil acceso.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que también acudieron elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres para apoyar en las labores de control y sofocación.

Debido a la magnitud del incendio, se realizaron cierres temporales en vialidades como Río Sonora, Camino del Seri, Solidaridad, Avenida de la Cultura, Galeana, Reforma y Comonfort, con el fin de facilitar el trabajo de las unidades de emergencia y evitar riesgos a la población. A través de redes sociales, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y permitir el paso de vehículos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el fuego fue controlado y contenido, aunque durante la mañana continuaban las maniobras para sofocar por completo las llamas. Una vez que el inmueble sea liberado, se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.