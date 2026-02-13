Destaca Sonora como entidad pionera en el Programa de Vivienda para el Bienestar

Con la entrega de las primeras viviendas en Cajeme, el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguran haber cumplido su compromiso con los sonorenses para acceder a una casa digna como un derecho social, y no como un privilegio.

Gracias al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el Estado y a la disposición del Gobierno estatal para entregar la totalidad del terreno requerido para el desarrollo de los complejos habitacionales, la meta del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar se incrementó en la entidad de 34 mil a 65 mil viviendas para el final de la actual administración federal, destacó el gobernador Alfonso Durazo durante un enlace en vivo con la Conferencia Matutina en Palacio Nacional.

Acompañado por Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Ejecutivo dio a conocer los avances del programa, al destacar que Sonora ha sido una entidad pionera, al ubicarse entre los primeros estados en poner a disposición toda la tierra necesaria para su ejecución.

En un evento realizado en Ciudad Obregón, a un año de haber arrancado el Programa Nacional de Vivienda, se entregaron las primeras 48 casas de un conjunto habitacional integrado por 302 viviendas, como parte del plan impulsado por el Gobierno de México.

En esta etapa se entregaron las primeras viviendas del desarrollo habitacional “Jo’ara”, que significa Casa Grande en lengua yaqui, ubicado en la colonia Maximiliano R. López, en Cajeme.

El conjunto contempla 302 hogares, de los cuales 228 son casas familiares de 63 metros cuadrados, con tres recámaras, y 74 corresponden al prototipo de 47 metros cuadrados, con dos habitaciones, dirigidas a jóvenes que estudian y trabajan.

La entrega se realizó durante un enlace en vivo con la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, donde las primeras familias recibieron las llaves de su nuevo hogar.

Quiero decirles que cuando inicié mi Gobierno asumí el programa de vivienda como una prioridad. Pero materializarlo requiere muchísimo dinero. Y es hasta la llegada al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que este programa empieza a convertirse en realidad. Quiero decirles que este predio fue el primero que inició a nivel nacional.

“Aquí pusimos la primera piedra del primer proyecto de vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda, pero quiero presumirles también que Sonora fue el estado que cumplió primero con la entrega de toda la tierra requerida para la construcción de vivienda. Fuimos los primeros”, destacó el Gobernador.

VEN FAMILIAS UN SUEÑO CUMPLIDO

Para la señora Maura Uriarte Beltrán, de Ciudad Obregón, resultaba imposible seguir pagando una renta o siquiera pensar en comprar una casa, pero grata fue su sorpresa al enterarse de que, a tan solo un año de haber iniciado la construcción de las casas del Programa de Vivienda para el Bienestar, ella sería una de las primeras en recibir las llaves que abren las puertas de su patrimonio.

Vilma Daniela Pérez Galaviz mencionó que encontrar una casa dejará de ser una preocupación, y podrá enfocarse ahora en su trabajo y mejorar la economía de su hogar.

“Estoy muy contenta de recibir mi propia casa, ya va a ser un patrimonio para mis hijos, pero principalmente van a tener un espacio ellos, seguro, voy a tener la oportunidad de trabajar más tranquila, y no de tener miedo que de repente no voy a tener para la renta y mis hijos se puedan quedar sin un techo seguro”, expresó.

Milagros Gabriela Morales Parra dijo que las casas son cómodas y de buen espacio, donde podrán garantizar un hogar y un patrimonio para ella y los suyos, por lo cual agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La señora Isidra Meneses López dijo que ya no tendrá que destinar recursos de su economía a pagar la renta de una casa, al tener la seguridad de una propiedad.

Guadalupe Burrola Martínez agradeció el poder adquirir una vivienda a un precio accesible, ya que anteriormente vivía en casa de un familiar, pero ahora contará con un espacio propio.

Cinthia Estefanía Cabrera Soto y su familia son originarios de Pueblo Yaqui, ya que a partir de este día se cumple el sueño de los suyos de contar con una casa propia.