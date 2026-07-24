Incendio destruye bodega del Gobierno de Sonora

Un incendio de gran magnitud consumió una bodega utilizada por el Gobierno de Sonora para almacenar miles de placas vehiculares y tarjetas de circulación sin asignar.

El fuego se propagó desde un inmueble contiguo a un complejo de almacenes ubicado a 11 kilómetros sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino.

La Secretaría de Hacienda estatal confirmó que el almacén afectado era arrendado por la dependencia y resguardaba inventario nuevo de placas y documentos de circulación. A pesar de las pérdidas materiales, aseguró que los servicios de emplacamiento continúan operando con normalidad en las 27 agencias y subagencias fiscales del estado.

El siniestro se registró la noche del miércoles y movilizó a decenas de elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes trabajaron durante varias horas de la noche y la madrugada de este jueves 23 de julio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera al resto de las instalaciones.

De acuerdo con el jefe de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, el complejo estaba integrado por nueve bodegas, de las cuales tres fueron consumidas totalmente.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y requirió el apoyo de máquinas extintoras, vehículos cisterna, un carro escalera, además de personal de Protección Civil y de la Policía Municipal.

La Secretaría de Hacienda informó que, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, realizará una revisión del inventario para determinar la magnitud de las afectaciones y aplicar los procedimientos administrativos correspondientes.

Mientras tanto, la dependencia reiteró que los trámites de emplacamiento y expedición de tarjetas de circulación continúan presentándose de manera habitual, por lo que no se prevén afectaciones para los contribuyentes.

De acuerdo a los primeros actos de investigación, reportes de los primeros respondientes y entrevistas recabadas en el lugar, hasta el momento no se ha encontrado ningún indicio que pudiera presumir que la conflagración fue provocada de manera intencional.

El informe pericial establece que, el fuego inició en un inmueble contiguo. Dicha propiedad colindante operaba como bodega y en su interior se almacenaban diversos objetos y materiales altamente inflamables, lo que provocó que las llamas se propagaran hasta alcanzar la nave donde la dependencia estatal resguardaba un inventario de placas y tarjetas de circulación sin utilizar.

Una vez que las autoridades de Protección Civil y el Departamento de Bomberos determinen que el área es segura y no representa riesgos estructurales, los peritos especializados de la FGJES ingresarán al sitio para realizar el dictamen de causalidad de siniestro.