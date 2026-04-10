Inhabilitan túnel usado para contrabando y tráfico de personas en Sonora

Un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad fue localizado e inhabilitado en Nogales, Sonora, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que dicho túnel tenía dirección hacia Estados Unidos, por lo que se procedió con la inhabilitación del mismo.

Así mismo, una persona a quien se le vincula con actividades de contrabando y tráfico de personas, fue detenida en el lugar, y se le aseguraron cartuchos útiles.

La localización del túnel clandestino se dio como resultado de trabajos de inteligencia y coordinaciónentre la Semar, la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la SSPC Sonora.

“Estas acciones debilitan las capacidades logísticas de grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la zona fronteriza”, detalla el comunicado.

Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Cabe recordar que, fue en 2019 cuando se localizó un túnel similar, también en la ciudad de Nogales, Sonora, el cual conectaba con un alcantarillado en Estados Unidos.

En aquel momento, el hallazgo se realizó cuando elementos de seguridad patrullaban las inmediaciones de la colonia Fundo Legal, donde se localizó la entrada de un pasadizo en el embovedado de un desagüe de drenaje pluvial que tenía tres cortes en su estructura metálica.

En el lugar se localizaron palas, seguetas y diversas herramientas e instrumentos de corte, así como cables de acero, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público de la Federación y a las autoridades estadounidenses, quienes por medio de la Border Patrol inhabilitaron el pasaje.