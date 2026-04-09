Cierra la FGR investigación por accidente en Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el cierre de la investigación relacionada con el accidente ferroviario registrado en la línea Z del Tren Interoceánico y señaló que, tras varios meses de peritajes, diligencias ministeriales y análisis técnicos, se agotaron todas las líneas de investigación sobre las causas del hecho.

Durante una conferencia, la titular de la institución, Ernestina Godoy, indicó que se utilizaron los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido, identificar responsabilidades y garantizar la reparación del daño a las personas afectadas.

La Fiscal afirmó que “no quedaron pendientes en el proceso” y que las acciones se enfocaron en “evitar la impunidad”.

El expediente se integró con cuatro carpetas de investigación y permitió acreditar los delitos de homicidio y lesiones culposas.

De acuerdo con la Fiscalía, el maquinista, el conductor y el jefe de despacho tuvieron responsabilidad directa, por lo que enfrentan procesos judiciales tras la emisión de órdenes de aprehensión y su vinculación a proceso.

La dependencia descartó otros posibles delitos.

Peritajes en áreas de ingeniería civil, arquitectura y seguridad industrial concluyeron que la infraestructura ferroviaria cumplía con la normativa en el punto del accidente.

Asimismo, auditorías y revisiones a contratos no arrojaron elementos para proceder por irregularidades en el servicio público.

En cuanto a los daños materiales, la empresa ferroviaria otorgó el perdón legal.

En el ámbito penal se aplicaron mecanismos de justicia alternativa con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Un total de 145 personas afectadas, incluidas 31 menores, accedieron a acuerdos reparatorios que contemplan compensaciones económicas y medidas de atención.

La Fiscalía indicó que este esquema permitió concluir los casos sin prolongar procesos judiciales.