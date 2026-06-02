Instala la CNTE nuevo plantón

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un nuevo plantón sobre la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de una jornada de movilizaciones marcada por intentos de ingresar al Zócalo capitalino.

Las casas de campaña y lonas fueron colocadas desde la calle Venustiano Carranza con dirección a José María Izazaga, a una cuadra de la Plaza de la Constitución.

La movilización forma parte del paro nacional impulsado por el magisterio disidente, que busca presionar a las autoridades para atender sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El plantón se suma al que ya mantienen sobre la calle 5 de Mayo y otras vialidades cercanas al primer cuadro de la ciudad.

Durante la marcha realizada este lunes, grupos de docentes intentaron retirar las vallas metálicas instaladas en los accesos al Zócalo. Los principales incidentes ocurrieron en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron detrás del perímetro de resguardo mientras se registraban momentos de tensión entre manifestantes y autoridades.

En el desarrollo de los hechos se reportaron personas lesionadas. Representantes de la CNTE señalaron que dos participantes requirieron atención médica tras los enfrentamientos registrados en la zona.

También afirmaron que algunas personas ajenas al movimiento realizaron actos de vandalismo y pintas durante las protestas, acciones de las que el magisterio se deslindó públicamente.

La dirigencia de la Coordinadora informó que durante la noche se llevaría a cabo una Asamblea Nacional Representativa para definir las siguientes medidas de presión. Entre los temas a discutir se encuentra la posible ampliación del plantón y la incorporación de contingentes provenientes de distintas entidades del país.

Las movilizaciones continúan mientras persisten las diferencias entre la CNTE y el gobierno federal.

Los docentes sostienen que sus principales demandas aún no han sido atendidas y anticiparon que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas.