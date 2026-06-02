En Sonora, la producción lechera de 109 millones de litros es motor económico que fortalece la economía rural

La producción de leche en Sonora no solo garantiza el abasto alimentario, sino que se ha consolidado como un motor clave de la economía rural, con una producción anual que supera los 109 millones de litros, generando empleo y dinamizando el desarrollo regional.

En el marco del Día Mundial de la Leche, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó el papel estratégico de esta actividad pecuaria, que impacta directamente en la generación de ingresos para miles de familias y en la estabilidad del sector agroalimentario.

Producción y liderazgo regional

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, durante 2025 la entidad alcanzó una producción de 109 millones 266 mil 300 litros de leche, reflejando la solidez de un sector que continúa creciendo pese a condiciones adversas como la sequía.

A nivel municipal, la actividad muestra una fuerte concentración productiva:

Cajeme lidera con 46.4 millones de litros

lidera con 46.4 millones de litros Ures registra 11.7 millones de litros

registra 11.7 millones de litros Caborca alcanza 11.1 millones de litros

alcanza 11.1 millones de litros Navojoa suma cerca de 10 millones de litros

Estas regiones se consolidan como polos estratégicos que impulsan la cadena de valor lechera en el estado.

Impacto económico y generación de empleo

La secretaria de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, subrayó que la industria lechera representa una fuente constante de empleo y desarrollo económico, al involucrar desde pequeños productores hasta cadenas de distribución y comercialización.

Además, resaltó que, pese a los retos del cambio climático, los ganaderos han mantenido activa una actividad que no solo genera valor agregado, sino que también fortalece la soberanía alimentaria del país.

Para sostener este crecimiento, el Gobierno de Sonora ha impulsado estrategias enfocadas en financiamiento, tecnificación e innovación, elementos clave para mejorar la competitividad de los productores.

Recientemente, autoridades sostuvieron encuentros con organizaciones como la Asociación Ganadera de Productores de Leche del Valle del Yaqui y Agroson, con el objetivo de ampliar el acceso a recursos financieros y brindar mayor certidumbre a las unidades productivas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estableció el Día Mundial de la Leche para reconocer la importancia de esta actividad en la economía global, al ser fuente de ingresos, nutrición y desarrollo para millones de productores.

En este contexto, Sonora se posiciona como un actor relevante en la producción nacional, con un sector lechero que no solo resiste, sino que crece y se adapta, consolidándose como pieza clave del futuro económico del campo mexicano.