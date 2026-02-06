Investiga FGR Sonora posible participación de personal de CFE en caso Waldo’s de Hermosillo

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) figura en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora sobre el caso Waldo’s en Hermosillo, informó Francisco Sergio Méndez.

El delegado de la FGR en Sonora indicó que el desglose de la carpeta proporcionada por la Fiscalía del Fuero Común se atiende puntualmente de manera que se está integrando su propia carpeta de investigación.

Detalló que la información actual menciona nombres de personas que trabajan en la CFE, sin embargo, no pueden aún ser señalados como involucrados en la tragedia.

“Se mencionan nombres, no puedo decir ahorita, se mencionan nombres, no sé qué tan involucradas estén las personas o qué tan involucradas no estén, estamos investigando”, expresó el fiscal federal en el Estado de Sonora.

Explicó que para poder brindar más información acerca del caso se necesitan bases técnicas jurídicaspara poder determinar el número de involucrados.

El funcionario de la FGR en Sonora recordó que en el caso del siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 se investigan delitos culposos como lesiones, aborto, daños y homicidios, así como uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Actualmente se lleva a cabo la segunda audiencia de vinculación a procesos para tres imputados del caso Waldo’s, iniciada el pasado 29 de enero, la cual se aplazó para el 4 de febrero después de que se solicitaran 144 horas de plazo por parte de los imputados, el doble del término establecido en el Código Nacional de Proyectos Penales para resolver en estos casos.

Así mismo, se debe recordar que, al concluir la primera audiencia el pasado 26 de enero, la Fgjesobtuvo auto de vinculación a proceso en contra de seis personas físicas, así como de una persona moral por el siniestro de la tienda Waldo’s.