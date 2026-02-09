Disminuye en Sonora número de menores involucrados en actividades delictivas

Durante 2025 se contó con la detención de 61 menores de edad que participaban en actividades del crimen organizado, cifra que ha bajado significativamente en las últimas fechas, así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez.

El servidor público manifestó que, actualmente se trabaja en el Poder Legislativo, instancia correspondiente con la que se pretende que esto sea un “agravante fuerte” y así incrementar las sanciones para quienes utilicen a menores para actos de alta criminalidad.

Habría que ver la forma de cómo plasmar en una ley una agravante cuando esos grupos criminales están usando a niños menores de edad para fines de llevar a cabo sus actos delincuenciales manifestó el fiscal federal en el Estado de Sonora.

Opinó que, en poco tiempo podría materializarse una ley para que a las personas que participan en esta situación y utilizan a menores de edad se les penalice con una sanción muy superior.

Sobre los 61 menores detenidos en 2025, explicó que estos eran puestos a desempeñar distintas actividades ilícitas.

A unos les daban un arma, a otros los ponían de ‘halconeo’, a otros a vigilar ciertos lugares en específico y si no lo hacían pues tenían sus consecuencias, como le llaman en esos campos delincuenciales, pues eran ‘tableados’, por esta razón es que estos niños acceden a este tipo de situaciones detalló

Asimismo, el delegado de la FGR en la entidad apuntó que, de estos 61, 50 ya fueron judicializados, contando con internamiento preventivo.

Para finalizar, Sergio Méndez recordó que es responsabilidad de los padres de familia asumir la responsabilidad sobre el comportamiento de sus hijos fuera de los hogares.