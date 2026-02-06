Capturan en Sonora a “El Nido”, presunto narcotraficante buscado por la DEA

En una acción realizada por integrantes de inteligencia naval y operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), fue detenido en el municipio de Nogales, Sonora, Rubén Orlando Nido, “ El Nido”, de nacionalidad Estadounidense/Mexicana e identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y que era buscado por la agencia antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés).

El Gabinete de Seguridad informó que la detención de “El Nido”, fue resultado de “labores de campo y gabinete, y así se pudo concretar la captura el día de ayer, al igual que la de José Raúl Santamaría Arvizu, “ El Santa”, señalado como segundo al mando de dicha célula, y a José Román Santamaría Ramírez.

Este grupo delictivo opera en la región de Nogales, Sonora, y se había convertido en uno de los principales objetivos en contra de la producción y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que durante el operativo, que incluyó cateos a tres inmuebles, se aseguró un arma larga abastecida, cargadores y cartuchos útiles, así como 30 pastillas de color azul con características similares a drogas sintéticas.

Asimismo, fueron asegurados cinco vehículos, once equipos de telefonía celular, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación de carácter financiero y administrativo, indicios presuntamente relacionados con las actividades ilícitas de este grupo.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del MInisterio Público para la integración de la carpeta de investigación.