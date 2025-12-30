Invierno 2025 en Sonora: El más cálido en 30 años, según especialista

El invierno de 2025 se ha consolidado como el más cálido en Sonora en las últimas tres décadas, con diferencias de temperatura que alcanzan hasta los 10 grados centígrados en comparación con años previos, según advirtió Omar Rueda Puente, investigador del Departamento de Agricultura de la Universidad de Sonora.

El especialista atribuyó estas condiciones anómalas a una confluencia de factores, incluyendo actividades humanas, fenómenos meteorológicos como El Niño, y la persistencia de un domo de alta presión. Rueda Puente enfatizó que estos elementos se ven exacerbados por los efectos generales del cambio climático.

“El calor atípico de este diciembre en Hermosillo es más que una simple anécdota meteorológica. Es un recordatorio de que el desierto de Sonora está en la primera línea de batalla contra el cambio climático”, señaló el investigador.

Explicó que los frentes fríos habituales se ven bloqueados por sistemas de alta presión estacionados sobre el noroeste del país, impidiendo el descenso de aire frío y permitiendo que la radiación solar impacte directamente en el estado, elevando las temperaturas en una temporada que tradicionalmente es fresca.

Además, los ciclos de El Niño y La Niña modifican los patrones de viento y presión, resultando en inviernos más secos o cálidos. El domo de alta presión, por su parte, actúa como una barrera que comprime el aire, calentando la atmósfera y generando un calor persistente incluso durante el invierno.

La coexistencia de estos fenómenos, junto con la creciente influencia del cambio climático, está alterando los patrones climáticos del norte de México, afectando de manera particular a las regiones desérticas como Sonora.