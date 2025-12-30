Sonora alcanza 94.7% de cobertura de vacunación contra el sarampión en 2025

Sonora registra una cobertura de vacunación contra el sarampión del 94.7%, luego de aplicar más de 30 mil 900 dosis a niñas y niños de un año de edad hasta la última fecha de corte de 2025, informó José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en el estado.

El titular de la Secretaría de Salud señaló que en el refuerzo aplicado a menores de 18 meses se han administrado 36 mil dosis, y reiteró que la meta es alcanzar una cobertura del 95% para evitar la propagación del virus y mantener bajo control el riesgo de contagio.

Subrayó que para lograr una inmunización completa contra el sarampión se deben aplicar tres dosis: la primera al año de edad, la segunda a los 18 meses y un refuerzo a los seis años, al ingresar a la educación básica, además de personas menores de 49 años que no estén seguras de haber sido vacunadas o que planeen viajar fuera del estado o del país.

“El llamado principal de prevención para este tipo de enfermedad es precisamente la vacunación contra el sarampión; la vacuna se coloca preferentemente al año de edad, a los 18 meses y un refuerzo antes de los seis años cuando van a ingresar a la actividad escolar básica, con eso se asegura que esa persona que recibe esas tres vacunas quede inmunizada de por vida”, explicó Alomía Zegarra.

José Luis Alomía agregó que, en general, las personas mayores de 50 años no requerirían la vacuna, ya que se considera que tuvieron contacto natural con el virusdurante su infancia.

Casos en Sonora

El secretario de Salud señaló que de los 106 casos de sarampión registrados en Sonora, el 96% ocurrieron durante el verano de este año, y que actualmente las cadenas de contagio están controladas, sin representar un riesgo activo.

Destacó que la mayoría de los casos no correspondían a residentes de Sonora, sino a jornaleros agrícolas que arribaron portando el virus desde Chihuahua, estado que concentra el mayor número de contagios, así como algunos casos recientes procedentes de Chiapas.

“Son casos con el término de importados porque son casos que vinieron del estado vecino Chihuahua, jornaleros agrícolas que en los meses de verano acudieron a las localidades agrícolas del municipio de Cajeme, Caborca, llegaron expresando la enfermedad, con signos y síntomas, y muchos de ellos viajaron en autobús desde Chihuahua a Sonora; llegaron ya contagiados”, comentó.

Los tres casos más recientes de sarampión en Sonora se registraron en un campo agrícola ubicado a 40 minutos de la ciudad de Caborca, en una zona fuera del área urbana, indicó José Luis Alomía.

El secretario de Salud en Sonora explicó que una forma de identificar esta enfermedad es que inicialmente se presenta como una gripe común, pero con señales de alerta como conjuntivitis, ojos rojos, y un zarpullido con puntos rojosque inicia en la cara o cabeza y se extiende al resto del cuerpo.